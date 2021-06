Di Gennaro: “Castrovilli, annata storta. Ma la convocazione aumenta l’autostima”

Castrovilli convocato da Mancini, l'opinione di Di Gennaro

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla convocazione in extremis del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli in Nazionale, chiamato a sostituire Pellegrini: "Castrovilli ha vissuto un'annata non esaltante con la Fiorentina, Pessina è intelligente ma il problema è che Verratti ancora non ha recuperato. Speriamo di averlo il 16. Comunque anche chi è arrivato dopo si è sempre integrato bene, diamo fiducia. In più magari Castrovilli, che pensava ormai di non andare più, potrebbe ricevere un bel po' di autostima".