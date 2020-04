Di Francesco esalta Chiesa: “Talento impressionante, nel mio 4-3-3 sarebbe perfetto”

Intercettato da Sky Sport, Eusebio Di Francesco – ex allenatore di Sassuolo e Sampdoria fra le altre – ha parlato anche di alcuni temi viola, del passato e del presente. Non è mancata la menzione d’onore per Federico Chiesa (QUI LE SUE PAROLE DI OGGI):

I tre attaccanti preferiti del passato? Montella, per capacità realizzativa e per come preparava il tiro. Aveva prepotenza e mentalità quando arrivò a Roma, trasmetteva ogni giorno la voglia di superare l’avversario. Totti è stato invece il più talentuoso, ma anche Batistuta non scherzava.

Federico Chiesa? Ha veramente caratteristiche importanti: nel mio 4-3-3 sarebbe perfetto come esterno, soprattutto sulla corsia sinistra. Forse deve ancora migliorare i tempi di attacco verso la porta, ma il talento è impressionante. Forse anche più del papà: Enrico era più punta, Federico è più attaccante esterno.