Di Chiara: “Un anno prima di prendermi Nassi mi fece vedere… Van Basten”

Un compagno di squadra mancato che sarebbe diventato uno dei più grandi

L'ex viola Alberto Di Chiara ha ricordato la sua prima stagione in viola, 1986-87, in collegamento con Lady Radio:

"Se quella squadra giocasse al giorno d'oggi dominerebbe in lungo e in largo invece che lottare per la salvezza, oggi il livello si è molto abbassato. E' un discorso che lascia il tempo che trova, ma vi garantisco che quel contesto era veramente competitivo. Io ero ancora al Lecce, dovevo venire a Firenze un anno prima. Nassi mi raggiunse in autostrada, ci incontrammo ad Arezzo e lui mi fece vedere la formazione del futuro: c'era Van Basten... Poi è arrivato Diaz, che comunque non è stato male. Era una squadra ben bilanciata tra giovani e giocatori d'esperienza, nonostante i risultati non siano arrivati".