Di Chiara su Vlahovic: “Sta mantenendo le promesse. Iachini ci crede”

L’ex viola Alberto Di Chiara ha parlato a Italia 7 di Dusan Vlahovic, sempre più in rampa di lancio dopo la doppietta di domenica scorsa a Genova: “Il serbo è una promessa? Sì, una promessa che il ragazzo sta mantenendo. Inizialmente serviva un po’ gestirlo vista la sua giovane età, anche se penso che non ci sia un’età precisa per sbocciare. Quando uno è giovane e bravo deve essere pronto per giocare, anche Iachini credo sia di questa idea”.