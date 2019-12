Di Chiara su Iachini: “Può dare la scossa in questa situazione di apatia”

Intervistato da TMW, l’ex viola Alberto Di Chiara ha parlato così del nuovo tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini:

Per quel che ha dimostrato può essere l’allenatore giusto per dare una scossa in questa situazione di apatia. Beppe porterà tanta grinta e motivazioni, poi chiaramente ci vorrà anche una buona campagna acquisti visto che manca soprattutto chi faccia gol

Curiosità particolari su Iachini? Eravamo un bel gruppo alla Fiorentina e Beppe era spesso preso di mira da me e Roberto Baggio. Noi gli dicevamo che era abbastanza rozzo con piedi e un giorno io e Roby – che è un grande amante della caccia- gli facemmo trovare nello spogliatoio al posto delle scarpe due zoccoletti da cinghiale perchè lui, in senso positivo, arava il campo. Iachini l’ha sempre presa molto bene, lui è sempre stato allo scherzo, si rideva insieme ed era uno dei segreti della nostra amicizia.