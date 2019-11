Di Chiara: “Montella è chiamato a vincere, deve dare qualcosa in più. Chiesa? Sue scelte vanno rispettate”

L’ex viola Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:

Col Lecce dobbiamo vincere, soprattutto dopo questa sorta di contestazione dopo le due bruttissime sconfitte nelle ultime settimane. Il Lecce è una squadra che gioca meglio in trasferta perciò non sarà semplice, però per l’organico che ha a disposizione Montella, è chiamato a vincere. Chiesa? E’ un giocatore della Fiorentina, è giusto che il giocatore dia il massimo soprattutto per riconoscenza alla società che per prima ha creduto in lui, però le sue scelte professionali vanno comunque rispettate. Montella? La condizione fisica e la mentalità sono responsabilità dell’allenatore, e lui da buon ex calciatore deve dare qualcosa in più sotto questo aspetto, ma soprattutto gestire al meglio la situazione di Chiesa senza lasciarsela sfuggire di mano