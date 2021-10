Di Chiara: “Italiano deve usare parole dure, non deve coccolare i giocatori”

Alberto Di Chiara, ex giocatore viola, ha commentato così la situazione in casa viola dopo il caso Vlahovic

"Sul caso Vlahovic posso dire che, nonostante non si sappia tutte le trame, deve intervenire la società per mediare tra tifosi e calciatori. Per evitare danni bisogna riallacciare i rapporti con la tifoseria, sapendo che tanto la sua scelta è andarsene. Farlo stare in tribuna scatenerebbe una guerra intestina. Secondo me Italiano doveva usare parole più forti nei confronti della squadra, non deve coccolare i giocatori. Non bisogna buttare una stagione che era iniziata molto bene. Adesso deve trovare una spina dorsale fissa a questa squadra così da dare certezze al gruppo. L'importante è che la bravura non diventi presunzione".