Di Chiara: “Ikonè perfetto per Italiano. Ora riscattare Torreira”

Il pensiero dell'ex viola

"Ikonè-Vlahovic-Gonzalez è un tridente di tutto rispetto, molto pericoloso per gli avversari. Ikonè calza a pennello per il modo di giocare di Italiano. Alle spalle, tra esterni e trequartisti, di Vlahovic c'è abbondanza, ora manca un suo vice. L'importante è che il serbo resti a Firenze fino a giugno per inseguire l'Europa. Il raggiungimento di un traguardo europeo può aprire anche a una sua permanenza, difficile dirlo oggi però, anche se credo che a fine stagione andrà via. Torreira? Fondamentale per come gioca Italiano, il mercato deve indirizzarsi secondo le esigenze del tecnico, quindi il club deve far valere l'opzione di riscatto a suo favore".