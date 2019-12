Di Chiara: “Iachini abituato a combattere, perfetto fino a giugno”

Alberto Di Chiara, ex viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Dopo un punto in sei partite, con la piazza che non è vicina, direi che l’esonero è stata la scelta giusta. Senza una prodezza contro l’Inter, anche quella sarebbe stata una sconfitta, e sarebbe stato un filotto quasi drammatico, la scelta mi pare inevitabile. Iachini è un amico, è abituato a combattere, per arrivare da qui alla fine dell’anno è da prendere in considerazione. Poi se raggiungerà tutti gli obbiettivi, si potrà vedere cosa fare. Nel mercato la Fiorentin dovrà fortemente rinforzarsi, sopratutto dal punto di vista tecnico.