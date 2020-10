Di Chiara: “Chiesa senza fascia di Astori? Impossibile accettare una cosa del genere”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l’ex viola Alberto Di Chiara ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro la Sampdoria per 2-1:

Ieri sera la Fiorentina si è sgretolata alla prima mezza occasione della Samp. Il centrocampo è sparito, Amrabat non sta giocando come ci si aspettava. E la squadra non ha reagito, quando deve costruire va in difficoltà. Callejon? E’ un buon giocatore di qualità ed esperienza, magari meno esplosivo di Chiesa. Un giocatore così lo farei giocare in posizione più avanzata, quindi consiglierei a Iachini di cambiare il modulo. Chiesa alla Juventus? La situazione poteva essere gestita meglio, così come quella relativa alla fascia da capitano. Mi pare sbagliato, se così è andata, che la società abbia accettato la decisione presa dai tifosi. Chiesa è stato compagno di squadra e amico di Astori. Non ha senso che società e spogliatoio accettino una cosa del genere.