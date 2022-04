Di Chiara: “A Salerno sconfitta che poteva starci, oggi no”

Fiorentina-Udinese ma non solo: l'analisi del momento viola secondo Alberto Di Chiara

Durante 30° Minuto in onda su Italia 7 l'ex viola Alberto Di Chiara ha analizzato il momento viola: "La sconfitta di Torino è rimasta nella testa dei calciatori? Con la Juve era un'impresa vincere, era possibile perché c'era l'euforia della vittoria di Napoli, ma questo campionato è pieno di sorprese e chissà che non possa esserci già domenica con il Milan. Fare programmi è impossibile, ma se con la Salernitana ci poteva stare quella di stasera è una sconfitta impronosticabile, perché loro non avevano più nulla da giocarsi. Certi giocatori come Bonaventura e Odriozola non sono al top e si vede, davanti non c'è nessuno che la butta dentro e i gol di Vlahovic sono stati compensati parzialmente solo da quelli di Torreira e di qualcuno degli esterni".