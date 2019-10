Di Biagio: “Mi aspetto una grande partita. Chiesa, Castrovilli e Tonali grandi giocatori”

A Radio Bruno Toscana, nel pre-partita di Brescia-Fiorentina, ha parlato anche Luigi Di Biagio, ex tecnico dell’Under 21 che a Brescia ha vissuto una parte importante della sua carriera. Ecco le sue parole:

Due squadre che giocano a calcio, mi aspetto una bella partita e anche per me tornare qui è sempre speciale. Quando torni dove sei stato bene è ogni volta un ricordo che non viene mai cancellato. Chiesa? Un grande giocatore come altri in campo stasera, Castrovilli, Tonali e tanti altri. Montella? Sta facendo bene dopo un inizio problematico. Ora finalmente sembra aver trovato il modo di ripartire al meglio.