Desolati: “La Fiorentina può battere la Juventus, ci deve credere”

Claudio Desolati, storico ex viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

A Firenze vincere contro la Juve è una cosa fantastica, i giocatori devono entrare in campo e dare tutto. Poi con 40.000 persone, si deve giocare per loro e fare il massimo, perchè non è un partita come tutte le altre. Chi va in campo ha la possibilità di battere la Juve, credo anche tranquillamente, anche perchè queste partite saranno decisive. Gli avversari sono andati in nazionale, e i viola saranno spinti dalle motivazioni dei loro tifosi. Nel calcio di oggi purtroppo è sparita la qualità, costringendo a giocare a due tocchi. Vlahovic? Mi piace moltissimo, ma deve giocare tanto, non venti minuti a partita.