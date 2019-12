Desolati: “Il problema della Fiorentina è la preparazione, non corre”

L’ex viola Claudio Desolati è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della crisi della Fiorentina, battuta anche dal Lecce dopo Cagliari e Verona:

Una persona come Commisso ha bisogno di pazienza. Lui sicuramente ne ha molta, come i tifosi. Normale che cerchi sempre di difendere l’allenatore. Il problema della Fiorentina, secondo me, è la preparazione. La squadra non corre.

L’allenatore deve essere bravo a mettere in campo i giocatori che ha a disposizione, troppo facile avere sempre i campioni. Quello che conta oggi è il pubblico, qualcosa bisogna dargli. Se la Fiorentina non fa risultato nelle prossime 2-3 gare diventa un problema.