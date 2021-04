Desolati: “Fiorentina? Quando la guardo cambio canale. Manca grinta”

L’ex calciatore della Fiorentina Claudio Desolati è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno

Antognoni aveva un anno più di me quando sono arrivato a Firenze, gli ho fatto gli auguri questa mattina presto. Giancarlo per me è un fratello. Prandelli lo guardavo da diverso tempo e si vedeva che era stanco, nella sua vita ha avuto tante vicissitudini. La prima cosa è la salute, ma lui non ha niente con la società, quando uno è stanco vede le cose più negative. Il 75 % delle colpe sono di chi va in campo, non mi sembra che ci sia un grande agonismo ed entusiasmo. Quando si giocava tra me ed Antognoni c’era un’ alchimia speciale, oggi non vedo questo voler bene ai compagni. Commisso? L’ho conosciuto qualche mese fa, è una persona squisita e ha voglia di fare. Spesso quando guardo le partite della Fiorentina cambio canale, non capisco ad esempio il senso di fare un passaggio ad un metro. Vlahovic? Gli arrivano troppi pochi cross