Designazioni: Guida, scelta giusta

di Simone Pagnini

Questa volta per la partita della Fiorentina Rizzoli sceglie un arbitro internazionale visto gli episodi di Fiorentina-Verona. A fischiare al Via del Mare di Lecce sarà Guida di Torre Annunziata, arbitro di personalità e con lo spessore giusto per una gara così importante. Il rigore non concesso da Chiffi in Fiorentina-Verona probabilmente ha costretto il designatore bolognese a scegliere uno dei top che ha nella sua griglia. Per Guida sarà questa la terza partita consecutiva: da Milan-Juventus passando poi a Genoa-Spal di domenica e domani di nuovo in campo per Lecce Fiorentina. Questo vuol dire che l’arbitro sta attraversando un buon momento di forma ed è psicologicamente sereno.