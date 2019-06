Della Valle presidente e Freitas allenatore? Che confusione al Chivas…

Clamorosa gaffe del Chivas di Guadalajara, avversario della Fiorentina in ICC, che nello stilare una breve storia della squadra viola ha compiuto tantissimi errori. Si comincia con la maglia numero 8, indicata come numero ritirato, mentre è stato Gerson ad usarla tutta la stagione, per proseguire con Andrea Della Valle come presidente e Carlos Freitas come allenatore. Come figura storica sportiva è stato inserito Guido Ara, allenatore viola dal 1934 al 1937 e per la stagione 1946-1947.