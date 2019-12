Della Valle: “La Viola? L’abbiamo resuscitata, adesso i tifosi abbiano pazienza”

Intervistato da Lilli Gruber durante la trasmissione di La7 Otto e Mezzo, l’ex proprietario della Fiorentina Diego Della Valle ha parlato anche di calcio, ovviamente in particolare del club viola:

Ho Firenze e la Fiorentina nel cuore, noi la squadra l’abbiamo resuscitata per poi lasciarla in ottime mani. Per la mia famiglia ormai si trattava di un ciclo finito. Adesso i tifosi abbiano pazienza, il club crescerà.