“De Zerbi? Se non rinnova, Fiorentina seria candidata. Il mercato parallelo di Pradè”

Riccardo Galli, firma de La Nazione, è intervenuto durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“I ritmi visti in Coppa Italia sembrano quelli dei ritiri estivi, e credo che avremo questo effetto anche lunedì per la partita della Fiorentina. Non sarebbe stato spettacolare neanche quattro mesi fa, ma Fiorentina-Brescia non può non risentire di tutto quello che è successo. Giocare contro l’ultima in classifica dà un vantaggio in avvio, quando gli atleti saranno più freschi, perché il tasso tecnico viola è maggiore. De Zerbi? Se dovesse rinnovare, si può depennare dalla lista, altrimenti la Fiorentina continuerà ad essere una seria candidata. Poi non so quanto grande possa essere il salto di qualità rispetto a Iachini…

Partiamo dalla difesa, come dalla difesa partirà Pradè: Pezzella e Milenkovic hanno mercato, su di loro verranno fatte riflessioni. Il DS si sta muovendo molto già da qualche settimana e stringerà durante l’estate su alcune piste. Adesso è difficile ragionare di preaccordi, con un campionato così congestionato: ci sono rischi legati alla possibilità di infortuni. Il mercato parallelo rischia di essere decisivo. Si lavorerà molto sul mercato dei portieri, con una cessione come quella di Lafont che potrebbe portare tanti soldi; Dalbert e Biraghi possono rimanere dove sono per un altro anno, ma il terzino italiano può essere piazzato molto in fretta nel caso in cui tornasse.”