De Zerbi amaro: “Cedere Duncan ha indebolito la squadra, andava presa un’altra decisione”

Per il Sassuolo nella serata di ieri è arrivata una vittoria notevole contro la Roma di Fonseca, ma nel post gara il tecnico neroverde Roberto De Zerbi è tornato sul mercato appena concluso, riservando un’appendice anche a Duncan, appena passato alla Fiorentina:

Probabilmente con tutti a disposizione non ci sarebbe stato bisogno di andare sul mercato. Con infortunati ancora lungodegenti sarebbe stato opportuno fare qualcosa di diverso, specie dopo aver venduto Duncan. Quella è stata una cessione che ha indebolito l’organico e l’ho fatto presente alla società. Questo non significa che si ridimensionino ambizioni e sacrifici fatti per portare i grandi giocatori. Serve però guardare anche al risultato sportivo oltre che a quello economico.