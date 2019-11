De Sisti su Ribery: “Ero scettico, ma l’Italia lo ha rinvigorito”

Intervistato da calciocasteddu.it, l’ex viola Giancarlo De Sisti ha parlato anche della partita di domani tra Cagliari e Fiorentina e di Franck Ribery:

Mi aspetto una bella partita, aperta con diversi gol domenica. Maran? La società ha fatto bene a confermarlo, lavorando benissimo per supplire agli infortunati eccellenti Cragno e Pavoletti. Maran è un uomo molto attento, un tecnico preparato. La Fiorentina attraversa una buona fase e sta facendo bene. Ero tra gli scettici che non erano molto convinti dall’arrivo di Ribéry. Invece il francese sembra proprio rinvigorito dall’avventura italiana: le cose migliori la Fiorentina le ha fatte vedere con lui in campo.