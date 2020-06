De Sisti ottimista: “Obiettivo Europa ancora possibile. Ribery ormai fa il padrone”

Giancarlo De Sisti, storico capitano del secondo scudetto viola, ha rilasciato un’intervista a TMW News; ve ne riportiamo i passaggi più significativi.

Col Brescia le aspettative erano diverse, e il pari non è giusto per quanto creato in termini di gioco, ma squadre come il Brescia sono solite avere atteggiamenti ostruzionistici. Meglio quando, in inferiorità, la Fiorentina ha provato ad aspettare e ripartire. Ribery si è inserito bene, fa il padrone da quando ha capito il nostro calcio: è andato vicino al gol e sicuramente è stato il migliore in campo.

Non credo che Iachini si arrenderà, la squadra ha carattere e non è ancora tagliata fuori dall’obiettivo Europa League. Spero ce la facciano, anche se queste sono occasioni perse. Se confermerei il Mister? Ha lavorato abbastanza bene, si è adattato alla squadra per capirla meglio e lavorare in maniera più efficace. Manca ancora qualcosa, ma la Fiorentina sta bene”.