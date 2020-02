De Sisti: “Con Iachini è una Fiorentina più vigorosa. Vlahovic? Sveglio e veloce”

L’ex viola Giancarlo De Sisti ha parlato a Tuttomercatoweb.com: “Con Iachini i viola hanno deciso di percorrere una strada nuova. Ora si vive intensamente ogni momento della gara, la squadra si cautela in difesa ed è pronta a ripartire in contropiede. E’ una Fiorentina con una nuova vitalità, più vigorosa: Chiesa sta tornando, Vlahovic si fa spazio e Castrovilli gioca sempre bene. In più gli acquisti di gennaio stanno dando un loro apporto. Vlahovic? È sveglio sotto porta, abbastanza veloce, ha un bel fisico e di testa non è male. E’ poi è giovanissimo…”.