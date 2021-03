Giancarlo De Sisti, ma anche Manuel Pasqual: due calciatori di due epoche differenti, entrambi importanti per le Fiorentina. Il primo è stato uno dei migliori centrocampisti della storia viola ed è stato anche allenatore dei gigliati, il secondo terzino sinistro per oltre dieci anni in riva all’Arno. Il club oggi li celebra sui propri social facendo loro gli auguri di buon compleanno in questo 13 marzo.

