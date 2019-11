De Sisti: “Champions inaccessibile, ma l’Europa League sì. Ribery nobilita, Castrovilli la sorpresa”

Il grande ex viola Giancarlo De Sisti a Calciomercato.it:

La Fiorentina è stata costruita in un paio di settimane e ciò nonostante sta facendo bene. Ci sono giovani interessanti, come Castrovili, e delle conferme, come Chiesa e Milenkovic. Nel momento migliore dei Viola, però, è sempre stato il caro vecchio Ribery a nobilitare la squadra. E c’è stato un momento di flessione con la squalifica del francese, che si sta dimostrando fondamentale nonostante l’età. In molti si attendevano un giocatore finito e invece sta facendo grandi cose. La Fiorentina viaggerà per l’Europa League. La Champions è inaccessibile, ma quanto durerà la crisi del Napoli? Bisogna chiederselo. Tutti l’avevamo data come terza, mentre davanti ci sono Inter e Juventus che vanno forte, con la Vecchia Signora che si sta dimostrando impossibile da buttare giù.