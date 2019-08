De Sisti: “Badelj giocatore e persona rara. E’ tornato a casa: scelta di cuore la sua”

Le parole di De Sisti al Pentasport di Radio Bruno sul ritorno di Badelj in maglia viola:

Badelj è un giocatore raro. Con il calcio frenetico di oggi, uno come lui serve come il pane. Giocatore intelligente. E’ un gradito ritorno. Mi commosse molto quando ci fu la disgrazia di Astori. Me lo ricordo bene. Badelj è tornato a casa sua. L’amore della gente non ha eguali, bisogna riflettere su questo. Non solo sui soldi. E’ anche una guida per i compagni. Lui sa leggere la partita molto bene, sia che si giochi a due a centrocampo che a tre. Come play basso lo vedrei benissimo.