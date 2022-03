De Santis difende Quarta: “Per assurdo potrebbe giocare nel Barcellona”

L'opinione sul giovane centrale argentino

"E’ un patrimonio della società e va tutelato. A me è sempre piaciuto tanto fin dai primi tempi al River Plate, quando giocava da centrocampista. Deve però crescere nei movimenti della fase difensiva, a me ricorda molto Lisandro Martinez che è addirittura più basso di Quarta. Sembra assurdo, ma potrebbe giocare nel Barcellona e non nel campionato italiano: non è adatto ad una squadra che deve difendere”.