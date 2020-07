De Rossi alla Fiorentina, Ulivieri chiude il discorso: “Ci sono regole precise, nessuna deroga”

Il presidente dell’associazione allenatori ed ex guida tecnica del vivaio viola Renzo Ulivieri ha parlato a La Nazione della possibilità di vedere Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina:

De Rossi non può allenare la Fiorentina? E’ proprio questo il punto: non sono io a non volerlo. Ma sono le regole che dicono questo. Non ci sono scorciatoie per diventare allenatori se non si hanno fatto i corsi. Lo chiarisco ancora sennò facciamo confusione. Tempistica? Non meno di due, tre anni per arrivare a conseguire il Master. Bisogna che segua tutta la trafila, ma non solo in Italia. E’ una norma a livello Uefa e anche per la Fifa. Deroga? Non esistono deroghe che possano far saltare le regole. Esiste una deroga, è vero, ma per chi è già iscritto al Master e quindi può allenare la categoria che sta allenando. Secondo me De Rossi ha tutto per essere un allenatore. Le dirò di più, diventerà un grande allenatore perché anche in campo aveva il piglio di chi ha in mano la squadra e capisce le dinamiche di gioco. Però, come detto, ci sono regole precise che devono essere per forza rispettate, come ho detto prima, indipendentemente da chi si parla.