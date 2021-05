De Ponti: “Commisso? Un regolamento di conti più che una conferenza”

L'opinione del direttore del Corriere Fiorentino

In realtà abbiamo sempre trattato, come gli altri giornali, la Fiorentina con molto rispetto. Sulla stagione viola è stato steso un velo pietoso. Il tema vero della conferenza stampa è stato mettere in vendita la società, ma solo a acquirenti fiorentini: per un proprietario dopo due anni è un bel risultato. Servirebbe autocritica per i risultati, spostare l'attenzione sui giornalisti cattivi può servire, ma alla fine conta il campo. Non so quale strategia ci sia dietro queste conferenze stampa.