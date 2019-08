“De Paul farebbe tanto comodo. Dalbert? Il migliore… ma dal lunedì al sabato”

Alessandro Bocci è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Se perdo quando gioco bene, poi quando gioco male che succede? Il salto di qualità è vincere giocando male, perdere giocando bene un po’ mi preoccupa. Sul 3-3 dopo due rimonte al Napoli, si poteva giocare con più prudenza, ma è il bello dei giovani. Castrovilli il migliore in campo, se continua così può andare in Nazionale già ad ottobre. Montella ha grande coraggio, ma questi ragazzi sono bravi: anche Venuti, che è stato passato delle volte, si è trovato contro Callejon. Dalbert e Tonelli, diamoli per fatti, non spostano molto; De Paul può farci divertire, sa fare tre ruoli e farebbe tanto tanto comodo. Il brasiliano dell’Inter? I colleghi che seguono i nerazzurri dicono che è il migliore dal lunedì al sabato, può darsi che gli manchi la fiducia dell’ambiente, e magari qui la ritrova.