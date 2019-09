De Magistris: “Vlahovic più di Boateng. E Castrovilli ha personalità da veterano”

Intervenuto a Radio Bruno, Gianni De Magistris ha parlato nell’imminente vigilia di Fiorentina-Juventus: “Questa è la partita, per tanti motivi. La prima volta di Commisso, la sfida tra Ribery e Ronaldo, Chiesa contro la squadra dove avrebbe voluto giocare, il caldo. Il tutto condito dallo spettacolo del Franchi e una coreografia straordinaria di un tifo che non delude mai”.

Sui singoli: “Pedro? Non me lo aspettavo fuori dai convocati: magari è stanco e Montella lo ha lasciato direttamente fuori per evitare problemi. Castrovilli? E’ stata la sorpresa più piacevole, ha la personalità del veterano, è sempre padrone della situazione. Senza dimenticare Sottil e Montiel, e anche Venuti e Ranieri non sono dispiaciuti in partite difficili. Ballottaggio Boateng-Vlahovic? Scelgo il serbo, anche se si deve confrontare con la difesa più forte del campionato, nonostante la defezione di Chiellini. Al pari di Castrovilli lo vedo bene, perché non ha paura. Ribery? Sarà caricato di responsabilità, ma ha tante partite alle spalle. Deve dimostrare che ha tanta voglia di essere giocatore”.