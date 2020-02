De Magistris: “Vlahovic ok a Genova, ma non sarei sorpreso se sabato giocasse Cutrone”

Intervenuto a Radio Bruno, Gianni De Magistris ha parlato del momento viola: “Trovarsi 3-0 a Genova senza quasi aver tirato in porta è stato un po’ casuale ma ogni vittoria ha il suo peso. Il Milan è diverso da quello dell’inizio, torna Pioli ed è una squadra abbastanza in salute. La Fiorentina deve passare da mediocre a buona: non possiamo rimanere nel limbo del campionato. Dualismo Vlahovic-Cutrone? Oltre ai gol, il serbo ha fatto una buona partita a Genova, rispetto a Cutrone partecipa più al gioco. Nella gestione di un gruppo e di un ballottaggio rischi di bruciare Cutrone, e l’allenatore sa come valutare i giocatori nell’arco della settimana: non mi sorprenderei se sabato giocasse Cutrone. E lo stesso discorso vale per Badelj e Pulgar: ogni allenatore ha il suo 11 titolare, ma non fa giocare gli altri per dare il contentino”.