De Magistris: “Venuti? Ci sono errori, ma i gol nascono così. Pensate all’NBA”

"A volte è solo una questione di centimetri"

"La coreografia della Fiesole e il pianto finale di Venuti mi hanno commosso. Non mi aspettavo di vedere la partita che è stata, c'è chi dice che avremmo potuto essere più arrembanti ma serviva ragionare sui 180 minuti e secondo me la Fiorentina si è comportata bene. Sul gol Venuti mi sembra colpevole, come a Sassuolo (quello è stato più grave) la palla viene dal nostro fianco sinistro, dove il giocatore che effettua il cross è libero di mettere la palla in mezzo. Il pareggio 0-0 era quasi un risultato da sottoscrivere. I gol nascono da errori, se non ci fossero errori sarebbero tutti pareggi. Un centimetro cambia il risultato finale. L'anello NBA dell'anno scorso è stato deciso da un tiro da 3 di Durant, un centimetro più avanti e sarebbe stato da 2, non sarebbe bastato. Ribadisco, non prendere gol sarebbe stato fondamentale".