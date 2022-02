De Magistris: “Stupendo l’abbraccio sul gol di Amrabat. Castrovilli deve…”

L'ex nuotatore Gianni De Magistris ha parlato della prestazione dei viola contro lo Spezia e di quello che può dare Castrovilli

Redazione VN

L'ex nuotatore e tifoso viola Gianni De Magistris ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno della partita della Fiorentina contro lo Spezia e di alcuni giocatori "La vittoria con lo Spezia è ancora più importante di quella di Bergamo" ha detto inizialmente, per poi passare alle parole sul centrocampista marocchino: "Amrabat aveva già fatto una cosa simile precedentemente all'errore del gol. Secondo me non è adatto a giocare davanti alla difesa. L'abbraccio sul suo gol è stata una fotografia stupenda che rappresenta la bellezza del gruppo che si è creato".

Ha poi proseguito elogiando le qualità di Odriozola: "E' migliorato moltissimo. Corre da primo all'ultimo minuto in una maniera incredibile. Sul primo gol ha recuperato lui il pallone e poi si è inserito in area facendo il velo per Piatek".

Poi sugli esterni: "Ikoné non può essere questo qui. Dopo quasi due mesi pensavo facesse di meglio. Sottil in questo momento è migliorato tantissimo e Italiano, giustamente, lo sta sfruttando".

Ha concluso parlando di Castrovilli: "E' un giocatore che ti può dare qualcosa in più. Il suo problema mi sembra più mentale che fisico. Prima faceva la differenza e alla fine di ogni partita era il migliore in campo. Deve essere lui il primo a credere in sé stesso".