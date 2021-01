De Magistris: “Troppa rassegnazione nei volti dei calciatori, serve identità”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex campione della pallanuoto e tifoso viola Gianni De Magistris:

Ormai sono 7/8 mesi che si intuisce grande difficoltà nella gestione della rosa. Sono tante le cose da fare per cambiare rotta ma, a differenza di tanti, non do la colpa a Prandelli. Cesare sta facendo il massimo. Formazione sbagliata a Napoli? Alcune scelte le capisci solo vivendo lo spogliatoio dall’interno. Certe scelte a volte sono forzate. Il 6 a 0 comunque è un risultato bugiardo. La cosa più preoccupante restano i volti dei giocatori nei momenti di difficoltà. Non mi convincono, non vedo voglia di riscatto. C’è troppa rassegnazione all’interno di una squadra senza identità.