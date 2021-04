De Magistris predica calma: “Calendario difficile ma ho visto una Viola diversa”

Così l'ex pallanuotista a Radio Bruno

"Le squadre che sono in lotta per la salvezza hanno fatto tutte punti. Se la Fiorentina non avesse vinto a Verona sarebbe stato un disastro, ma c'è ancora da stare molto attenti,il calendario non è semplicissimo. Io ho visto una Fiorentina diversa martedì. Una buona partita senza grandi acuti, ma mi questo mi fa sperare bene. I giocatori non possono avere paura, sarebbe come se un chirurgo dicesse di avere paura prima di eseguire un'operazione. Silenzio stampa? Non sono favorevole e non so perché la Fiorentina ha optato per questa scelta. Questione Amrabat? Sono d'accordo con Prandelli per quanto riguarda certi comportamenti. Però un allenatore dovrebbe mettere i suoi calciatori in condizione di rendere al meglio."