De Magistris: “Milan, che delusione: mi ha sorpreso. Vlahovic? Per me è una prima scelta”

Di seguito un estratto dell’intervento di Gianni De Magistris ai microfoni del Pentasport: “La partita di San Siro? Il Milan ha giocato male, ma la Fiorentina ha giocato una grande partita. Se me l’aspettavo? No, mi ha sorpreso, non mi aspettavo un Milan così deludente. La Fiorentina non ha quasi mai sofferto in difesa. Voglio sottolineare che anche Caceres ha fatto molto bene, ha giocato con una semplicità notevole. Vlahovic? Credo sia una prima scelta, mi sembra che Montella abbia fiducia in lui, penso che anche lui si senta in rampa di lancio. Se si sta deprimendo? Spero e penso di no. Ogni atleta deve essere sicuro di se stesso, altrimenti non è buono”.