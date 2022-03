De Magistris: “Mentalità Viola ottima. Europa? Non andarci sarebbe un peccato”

Il commento del grande ex sportivo fiorentino

"Giglio? E’ un simbolo stilizzato, non mi fa impazzire. A me piaceva molto quello degli anni 60-70’ che mi sembra incarnasse ancora di più il simbolo di Firenze. Bilancio della stagione Viola? Positivissimo. Veniamo da due stagioni drammaticamente brutte, quest’anno non si può che essere contenti. Mi sembra anche un commento superfluo… Per me, per esempio, il bello della partita di Milano è stato vedere la squadra giocare a testa senza paura. I Viola hanno una grande mentalità che la faranno diventare molto forte. Adesso c’è un finale di stagione che ci può proiettare all’Europa, non raggiungerla sarebbe un peccato per quanto offerto. Oltre a questo c’è la semifinale di Coppa Italia in cui possiamo giocarcela alla pari."