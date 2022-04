De Magistris: “La Fiorentina ha fatto miracoli. E con il Milan…”

L'opinionista a Radio Bruno: "Milan con un pezzo di scudetto in tasca in un campionato di basso livello. E la Fiorentina..."

Gianni De Magistris ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "E' un campionato livellato verso il basso, è tutto più strano rispetto a prima. Tre partite in una settimana? Il turn over va fatto quando c'è bisogno. La Fiorentina ha fatto miracoli, ora l'appetito vien mangiando e questo finale di stagione importante. Giochiamo con una squadra che ha un pezzo di scudetto in classifica".