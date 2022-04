De Magistris: “Italiano mi ha fatto ricredere. Vorrei vedere di più Maleh”

L'intervento in diretta radio

Gianni De Magistris , ex campione della pallanuoto, ha parlato in studio a Radio Bruno:

"Io non ero molto favorevole ai continui cambi di formazione, ma Italiano mi sta facendo ricredere: ora mi sento solo di esaltare una cosa del genere. Magari l'approccio è stato un pochino balbettante, ma dopo il gol c'è stata la sensazione netta di poter vincere. io da tecnico ho sempre avuto paura delle partite sulla carta facili. Se pensano di venir qua a tirar pedate, non ce la faranno. Dovranno giocarsela, le squadre che picchiano non mi piacciono. E' pur vero che bisogna saper vincere in molti modi. Maleh? Il classico giocatore non appariscente che però è utile a chiunque. I suoi gol li fa, mi piacerebbe vederlo con più continuità. Io prima mi addormentavo a vedere la Fiorentina, ora la aspetto con piacere".