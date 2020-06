De Magistris: “Io farei giocare Ribery, anche senza i 90 minuti. Se non batti il Brescia…”

Gianni De Magistris è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“La prima semifinale è stata soporifera, senza il pubblico le gare perdono veramente molto. Sento che si parla anche di un possibile ritorno del pubblico… Quanto alla Fiorentina, non ha molto da chiedere al campionato, se non una veloce tranquillità salendo di qualche posizione. Sono partite particolari, non sai cosa aspettarti, ma se non batti il Brescia sono problemi. Ribery? Ho letto che probabilmente non sarà titolare, Iachini avrà i suoi nuovi motivi, ma lui ha dimostrato di essere davvero l’arma in più finché ha giocato, anche se non ha i 90 minuti io lo metterei. Quando uno è un campione, non vuole mai uscire: credo abbia una voglia smisurata. Nella Fiorentina chi suscita la fantasia è Ribery… Forse Chiesa, ma il Chiesa migliore, non quello degli ultimi tempi. Se c’è l’entusiasmo, la stanchezza si fa sentire meno, e poi ci sono anche i cinque cambi.”