De Magistris: “Con un Pradè così, tutti tranquilli. Continuando così spero nell’Europa”

L’ex pallanuotista e tifoso viola Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno del momento viola: “La parola chiave è programmazione, per troppe volte in passato abbiamo visto fare cose senza un futuro. Castrovilli è la vera sorpresa del campionato, più di Ribery, una vera e propria novità. Non è stato convocato in Nazionale solo per le poche partite giocate in Serie A, ma i tempi sono maturi”. Sulle prospettive viola: “Non accetto sentir parlare di anno zero, la Fiorentina può arrivare in Europa, sono ottimista. Con un Pradè in società che gestisce così Castrovilli, indirettamente fa bene anche agli altri giocatori perché sanno che un domani toccherà a loro. Questo tranquillizza tutti. Non c’è l’obbligo di arrivare in Europa, ma un po’ ci spero se si continua a fare così bene. Montella? Fossilizzarsi su un unico modulo non va bene, anche se la squadra va. Troverà nuove soluzioni già a partire da Brescia, una partita diversa da quelle affrontate finora. Ma non mi stupirei se continuasse così”.