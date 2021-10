De Magistris: “Come ha fatto la Fiorentina a non prendere una punta in estate?”

Torna in auge il tema del vice-Vlahovic, mai arrivato in sede di mercato estivo

"La situazione è difficile, l'importante però è che lui continui a fare quello per cui è pagato. Io credo che il presidente abbia fatto il massimo, pur sbagliando i tempi e fidandosi troppo del giocatore e di chi lo gestisce. Sono sorpreso in positivo da Italiano, che riesce a gestire una rosa molto numerosa recuperando diversi giocatori che si erano persi. Un paio di partite a secco possono capitare anche ai migliori bomber, poi è chiaro che la situazione potrebbe anche diventare strana andando avanti. La Fiorentina non ha un centravanti che possa sostituirlo".