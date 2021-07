De Magistris: “Anni zero sono anni persi. Messias? 10 milioni per un trentenne…”

Il parere dell'ex gloria della pallanuoto fiorentina, che dice la sua su Messias e sulle prospettive di Commisso, alla vera prova del nove

Intervenuto nel botta e risposta con gli ascoltatori di Radio Bruno, Gianni De Magistris ha parlato del momento viola a pochi giorni dall'inizio del ritiro: "A Italiano non dispiacerà allenare giocatori come Pulgar e Biraghi, rispetto allo Spezia per lui è comunque un salto in avanti. Pochi gol nella rosa viola? Mi sarei aspettato 8/9 gol da Castrovilli, quattro dai centrali difensivi, Pulgar deve segnare almeno tre gol da fuori area, non ci si può appoggiare solo su Vlahovic. Messias? Visto in televisione mi sembra un bel giocatore, ma spendere 10 milioni per un trentenne retrocesso non è poco".