De Magistris: “A Milano i viola possono vincere. In attacco? Scelgo Cutrone”

Al Pentasport di Radio Bruno è stato ospite Gianni De Magistris. Lo storico pallanuotista e tifoso viola ha parlato delle questioni più attuali in casa viola:

La Fiorentina è carente in attacco, ma i sei centrocampisti che ha in rosa sono importanti. E’ inutile giocare con due esterni che crossano quando i palloni lo prendono i centrali avversari, meglio infoltire il centrocampo. Milan? E’ una macchina che funziona per entusiasmo e condizione fisica. E’ una bella squadra, non da scudetto però tutto è possibile. La Fiorentina potrebbe vincere, senza pubblico tutte le partite sono diverse. A San Siro i viola hanno già giocato la migliore partita della stagione, nonostante il 4-3 finale. Vlahovic o Cutrone? Dovrei vederli tutti i giorni, però scelgo Cutrone. L’ex Milan non ha mai avuto una chance piena, poi è anche un ex della gara quindi… Su Vlahovic le qualità non si discutono, ma fa arrabbiare quando viene inquadrato e sembra un ragazzo senza carattere e voglia.