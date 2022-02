De Magistris: “Gonzalez ad ora non mi ha lasciato nulla. A Spezia cc ‘africano'”

I pareri sui componenti del reparto offensivo della Fiorentina

"Mi aspetto un ambiente caldo a La Spezia, né più né meno di quello che troverà Vlahovic a Firenze il 2 marzo. Ma quelli bravi quando vengono fischiati rendono ancora meglio... La Fiorentina mi sembra una squadra dalle due facce, non è continua in quest'ultima fase. Dopo due brutte partite come quelle contro Torino e Lazio sono arrivati due passaggi del turno in Coppa. Questo se non altro è positivo. All'ultimo secondo poi siamo andati ad attaccare, è una mentalità ottima. Nessuno disconosce il fatto che siamo più in alto dell'anno scorso, ma mi viene qualche dubbio su Ikoné e Gonzalez: il secondo è bravo, si vede, ma per ora non mi ha lasciato nulla dentro, e il tempo per aspettare il primo mi sembra troppo. Piatek mi sembra partecipe, lasciando da parte i gol segnati si è mosso parecchio. I paragoni sono impossibili, non si devono fare. Senza Torreira? Adesso avrebbe fatto comodo Pulgar. Io voglio ricordarmi il gol che fece Castrovilli contro l'Inter nella scorsa stagione, mi piacerebbe rivedere quel giocatore, mi sembra quasi abulico in mezzo al campo. Da ricostruire fisicamente e mentalmente. Il centrocampo tutto africano con Duncan, Amrabat e Maleh mi sembra buono".