De Giovanni: “Dei Viola temo Castrovilli: fortissimo. Ecco che partita mi aspetto”

Uno sguardo all'attesa partita di domani

"Il Napoli teme la Fiorentina? Certo che la teme. La Fiorentina è allenata dal miglior tecnico della sua generazione. Sono una squadra molto ben equilibrata, e nelle ultime uscite hanno saputo anche migliorare nella fase difensiva. Per il Napoli sarà una partita molto complicata, ma sicuramente bella: i Viola non verranno a fare le barricate. Napoli? Il pareggio serve a poco, sarebbe una mezza sconfitta. Non avrebbe senso per le due squadre giocare al risparmio, entrambe hanno bisogno di vincere in questa fase del campionato: non è il momento di fare calcoli. Castrovilli? Credo che sia fortissimo. Ha giocato, per ovvi motivi, una stagione al di sotto delle proprie possibilità e poi credo che il modulo di gioco dei Viola non lo esalti al massimo. E' una mezz'ala meno portata alla fase difensiva, lo vedrei bene più avanti. E' sicuramente il giocatore che temo di più della Fiorentina"