De Giovanni: “Callejon un acquisto straordinario. Ha tanti gol nelle gambe, ma non con il 3-5-2”

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per dire la sua su un giocatore che negli ultimi giorni ha riscosso particolare attenzione in casa viola: il neo-arrivato José Maria Callejon. “Callejon è un acquisto straordinario”, ha esordito De Giovanni, “è il giocatore più intelligente dal punto di vista tattico che abbia mai visto in assoluto. È radicalmente diverso da Chiesa, ovviamente; è uno che dà il massimo quando riesce ad inserirsi da dietro, non un ala da dribbling, che salta l’avversaria, ma è eccezionale nel comparire quando meno te l’aspetti. Non ho mai visto fare da nessun altro questo tipo di gioco con la sua continuità”. Più delicato il capitolo ruolo: “Lui ha tanti gol nelle gambe, ma è chiaro che tu non possa farlo giocare a tutta fascia. Sarei francamente sorpreso di vederlo giocare con il 3-5-2“.