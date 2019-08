De Carolis (CorSera): “Nainggolan all’Inter un disastro. Biraghi? Può interessare”

Il giornalista del Corriere della Sera Guido De Carolis è intervenuto ai microfoni del Pentasport. Di seguito un estratto delle sue parole: “Per Nainggolan come tutti ormai sappiamo ha pesato la scelta familiare, alla fine andrà a Cagliari. Credo possa fare già domani le visite mediche in Sardegna. La sua storia con l’Inter? È stato il giocatore più pagato della scorsa stagione, è stato un errore. Lo ha voluto fortemente Spalletti ma la sua stagione è stata disastrosa, tra infortuni ed esclusioni dalla rosa. Lui avrebbe dovuto capire che in un club come l’Inter la vita fuori dal campo non poteva essere la stessa. Arrivava in ritardo e non sempre in ottime condizioni. Chiesa? Credo che l’Inter non possa neanche avvicinarsi a lui in questo mercato. Biraghi? Può interessare all’Inter, quella che lui occupa è una zona in cui il club vuole investire”.