De Canio: “Non enfatizziamo comportamento di Vlahovic. Se viola seguono Italiano…”

L'opinione dell'allenatore

"Voglio fare una premessa: non enfatizziamo il comportamento di Vlahovic, è un professionista. Avrebbe tutto da perdere se non facesse questo, a prescindere dalle decisioni sul suo futuro. Detto ciò, tutti i miei complimenti alla Fiorentina e Italiano in primis, si sta imponendo come uno dei migliori allenatori sulla piazza e sono convinto sentiremo parlare di lui. Se i giocatori lo seguono, potranno raggiungere anche traguardi insperati".